Daniel Radcliffe completa 37 anos: de Harry Potter aos palcos da Broadway

O casal está junto desde 2012 e teve o primeiro filho em abril de 2023. Inclusive, sobre essa fase da vida, o ator contou em entrevista que seu 'eu' de 20 anos não reconheceria o homem feliz em que se tornou, e atribuiu a mudança à paternidade. Radcliffe também revelou que a paternidade o motivou a abandonar o cigarro e a incluir exercícios físicos na rotina.