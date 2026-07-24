DC divulga trailer de “Cara-de-Barro”, primeiro filme de terror do estúdio

Nesse novo universo compartilhado, dois filmes já foram lançados nos cinemas. O primeiro foi 'Superman', estrelado por David Corenswet como Clark Kent, Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como Lex Luthor, marcando o início oficial do DCU. O segundo foi 'Supergirl', estrelado por Milly Alcock, que estreou nos cinemas em 25 de junho de 2026.
'Cara-de-Barro' é dirigido por James Watkins, conhecido pelos filmes de terror 'Speak No Evil' e 'Eden Lake', e tem o roteiro assinado por Mike Flanagan e Hossein Amini. Flanagan é reconhecido por produções como 'A Maldição da Residência Hill', e afirmou que a principal inspiração para o longa veio do episódio 'Feat of Clay', da série animada 'Batman: A Série Animada', que funde características de Basil Karlo e Matt Hagen em um único personagem.
A trama acompanha Matt Hagen, uma estrela em ascensão em Hollywood que sofre uma grave desfiguração no rosto. Na tentativa de recuperar a carreira, ele recorre a um procedimento experimental baseado em uma substância misteriosa. A decisão, porém, desencadeia uma transformação física incontrolável e dá origem ao vilão Cara-de-Barro.
No filme, Matt Hagen será interpretado pelo ator britânico Tom Rhys Harries. Naomi Ackie viverá a cientista responsável pelo experimento que provoca a transformação do protagonista. Completam o elenco Max Minghella, Eddie Marsan, David Dencik, Nancy Carroll e Joshua James, além de uma participação especial de Aaron Paul.
Nos quadrinhos, Cara-de-Barro não é um personagem único, mas um codinome utilizado por diferentes vilões da DC ao longo das décadas, quase todos ligados ao Batman. O primeiro foi Basil Karlo, criado por Bob Kane e Bill Finger, que apareceu pela primeira vez em 'Detective Comics' nº 40, publicado em 1940.
A versão mais conhecida é a de Matt Hagen, criada por Bill Finger e Sheldon Moldoff, que estreou em 'Detective Comics' nº 298, em 1961. Na história, Hagen é um caçador de tesouros que encontra uma substância protoplasmática radioativa em uma caverna. O contato com o material lhe concede a capacidade de alterar a própria forma, mas os efeitos são temporários e exigem novas exposições para serem mantidos.
Além de Basil Karlo e Matt Hagen, outros personagens também assumiram a identidade de Cara-de-Barro, como Preston Payne, cientista da S.T.A.R. Labs que tentou usar o sangue de Hagen para curar uma doença rara e acabou deformando o próprio corpo, e Sondra Fuller, conhecida como Lady Barro.