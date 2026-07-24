Estilo de Vida Passiflora: a planta que une beleza, propriedades medicinais e fácil cultivo A passiflora, conhecida como flor-do-maracujá, chama atenção pela aparência exótica e pelo valor medicinal. Muito usada em jardins, também desperta o interesse da ciência por suas propriedades terapêuticas. Por Flipar

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