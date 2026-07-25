Nem toda água mineral é igual: conheça as diferentes fontes de São Lourenço

Dependendo da composição, a água mineral pode fornecer nutrientes como cálcio, magnésio, bicarbonato e outros minerais. Cada tipo apresenta características próprias e pode ser indicado para diferentes necessidades.
O Brasil possui diversas estâncias hidrominerais conhecidas por suas fontes naturais. Entre elas está São Lourenço (MG), famosa pela variedade de águas minerais que brotam de suas fontes e atraem visitantes interessados em turismo e bem-estar.
A Fonte do Leste é uma das mais conhecidas do Parque das Águas de São Lourenço. Sua água, naturalmente gasosa e de sabor suave, é tradicionalmente associada a propriedades diuréticas e digestivas, sendo engarrafada e comercializada há mais de um século
A Fonte Vichy é conhecida por sua composição mineral rara, encontrada apenas em São Lourenço e na cidade de Vichy, na França. Tradicionalmente, suas águas são associadas a benefícios para o sistema digestivo e os rins, motivo pelo qual ficou conhecida como 'fonte da beleza'
A Fonte Primavera é conhecida por sua água ferruginosa, rica em ferro dissolvido. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao consumo por pessoas com anemia, falta de apetite e cansaço, embora esses efeitos dependam de avaliação médica e não substituam tratamentos de saúde.
A Fonte Carbogasosa é conhecida por sua água naturalmente rica em gás carbônico. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar e ao consumo em estâncias hidrominerais, sendo uma das fontes mais procuradas do Parque das Águas de São Lourenço.
A Fonte Ferruginosa se destaca pela elevada concentração natural de ferro. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao consumo por pessoas com anemia, falta de apetite e cansaço, embora não substitua tratamentos médicos nem tenha eficácia comprovada para essas condições.
A Fonte Sulfurosa é conhecida pela presença natural de compostos de enxofre, que conferem sabor e odor característicos à água. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado a diferentes usos nas estâncias hidrominerais, incluindo efeitos digestivos, embora não substitua tratamentos médicos.
A Fonte Magnesiana é conhecida pela presença natural de magnésio em sua composição. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar digestivo e ao funcionamento do organismo, sendo uma das fontes mais visitadas do Parque das Águas de São Lourenço.
A Fonte Alcalina se destaca por sua composição mineral e pelo pH mais elevado em relação a outras fontes. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao equilíbrio da acidez gástrica e ao bem-estar digestivo, sendo uma das atrações do Parque das Águas de São Lourenço.
Localizada no Parque Novo, a Fonte Sulfurosa 02 é conhecida por sua água rica em compostos de enxofre. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar digestivo e respiratório nas estâncias hidrominerais, embora não substitua tratamentos médicos.