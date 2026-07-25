Da cravate à gravata: a evolução de um clássico da elegância

A origem mais aceita da gravata remonta aos soldados croatas na Guerra dos Trinta Anos (1618–1648), que usavam lenços amarrados ao pescoço como parte do uniforme. O acessório chamou a atenção do rei Luís XIV e foi incorporado à corte francesa, tornando-se um símbolo de elegância na Europa.
Muito antes de a gravata existir, os egípcios já usavam no pescoço o chamado 'Nó de Ísis' (tit), um amuleto religioso associado à deusa Ísis. Apesar da semelhança visual, ele não tem ligação comprovada com a origem da gravata.
Outra possível inspiração para a gravata vem da China Antiga. As estátuas do Exército de Terracota de Qin Shi Huang, do século III a.C., mostram soldados com um tecido amarrado ao pescoço. Embora não seja considerado a origem direta da gravata moderna, o acessório é visto por alguns pesquisadores como um de seus antecedentes históricos.
Na Roma Antiga, algumas pessoas, incluindo certos oradores, usavam um pano amarrado ao pescoço chamado focale. Acredita-se que ele ajudasse a proteger a garganta do frio e pudesse contribuir para preservar a voz durante os discursos.
O nome 'gravata' vem do francês cravate, derivado de Croate ('croata'). A palavra surgiu em referência aos soldados croatas que popularizaram os lenços usados no pescoço e inspiraram a moda na corte francesa.
A cravate se espalhou pela Europa e evoluiu ao longo dos séculos. Na corte, passou a ser confeccionada com tecidos nobres, como linho e renda, até ganhar formatos mais simples. Por volta da década de 1860, surgiu a gravata moderna, que se consolidou como símbolo de elegância em ocasiões formais.
A gravata tornou-se um símbolo de estilo, profissionalismo, status e formalidade no vestuário masculino. No fim do século XIX e início do século XX, também passou a aparecer na moda feminina, associada à emancipação, à modernidade e à quebra de padrões de vestimenta.
Em meados do século XIX, surgiu a gravata-borboleta, um modelo compacto e simétrico que conquistou espaço entre a elite e o meio acadêmico. Até hoje, ela é associada ao traje formal e costuma ser usada em cerimônias, eventos de gala e ocasiões especiais.
As gravatas existem em diferentes estilos, tecidos e texturas. Modelos de tricô têm aparência mais casual, enquanto versões em seda, jacquard ou grenadine costumam transmitir um visual mais sofisticado. A escolha do tecido influencia tanto o caimento quanto o estilo do acessório.
Existem dezenas de maneiras de dar nó em uma gravata. Entre as mais conhecidas estão o Four-in-Hand (simples), o Windsor, o Meio-Windsor e o Pratt, também chamado de Shelby. Cada um produz um formato diferente e combina melhor com determinados colarinhos e ocasiões.