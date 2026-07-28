Galeria Conjunto Moderno da Pampulha: uma obra-prima da arquitetura brasileira O Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), foi projetado na década de 1940 por Oscar Niemeyer, com paisagismo de Roberto Burle Marx. Integrado à Lagoa da Pampulha, o complexo é um dos maiores símbolos da arquitetura modernista brasileira e possui grande valor histórico, artístico e patrimonial. Por Flipar

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