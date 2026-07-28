Conjunto Moderno da Pampulha: uma obra-prima da arquitetura brasileira

Idealizado pelo então prefeito Juscelino Kubitschek, o projeto buscava impulsionar o crescimento da região da Pampulha, em Belo Horizonte. A proposta integrava cultura, lazer e paisagem em um espaço planejado e inovador.
Inaugurado em 16 de maio de 1943, o conjunto reunia um cassino, um salão de baile, o Iate Golfe Clube e a Igreja de São Francisco de Assis. Embora hoje tenham novas funções, essas construções preservam, em grande parte, suas características originais.
O cassino foi o primeiro edifício construído e recebeu influências do arquiteto Le Corbusier, especialmente no uso de grandes superfícies de vidro e revestimento em travertino. Funcionou como casa de jogos até 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos de azar no Brasil.
Em 1957, o antigo cassino foi transformado em museu apÃ³s proposta dos arquitetos Sylvio de Vasconcellos e Celso Pinheiro. Hoje, abriga cerca de 1.600 obras de arte contemporÃ¢nea, incluindo trabalhos de Alberto da Veiga Guignard, Di Cavalcanti e Tomie Ohtake.
Inaugurada em 1943, a Casa do Baile foi construída em uma pequena ilha artificial, ligada à margem por uma ponte. Após perder sua função original com o fechamento do cassino, passou a abrigar o Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design.
Construído em 1942, o Iate Golfe Clube passou por modificações ao longo das décadas, incluindo a construção de um anexo nos anos 1970. Com o tempo, a instituição adotou o nome de Iate Tênis Clube.
A Casa Kubitschek também integra o conjunto. Projetada como residência de fim de semana de Juscelino Kubitschek, hoje funciona como museu, preservando móveis, objetos e ambientes que retratam a época.
A Igreja de São Francisco de Assis foi a última construção inaugurada e é considerada a principal obra do conjunto. Em seu projeto, Oscar Niemeyer inovou ao substituir o modelo tradicional por uma abóbada parabólica de concreto armado, solução até então utilizada principalmente em hangares.
Apesar do reconhecimento artístico, a Igrejinha da Pampulha enfrentou resistência da arquidiocese por causa de seu projeto inovador e só foi consagrada em 1959. Desde então, permanece em funcionamento como templo religioso.
Reconhecido por sua importância histórica, cultural e artística, o Conjunto Moderno da Pampulha foi tombado em 1984. A medida garante a proteção do patrimônio e contribui para a preservação de suas características originais.
Desde 2016, o Conjunto Moderno da Pampulha é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. O título foi concedido por seu valor excepcional para a arquitetura moderna e por sua importância histórica, artística e cultural.