Rio de Janeiro recebe duas montagens inspiradas na vida e na obra de Nelson Rodrigues

A história acompanha Arandir, um bancário que presencia um atropelamento e atende ao último pedido da vítima ao lhe dar um beijo na boca. O gesto é transformado em escândalo pelo repórter sensacionalista Amado Ribeiro e pelo delegado Cunha, resultando em diversas acusações e conflitos.
Com dramaturgia de Carlos Jardim, o espetáculo reúne trechos de entrevistas, crônicas e peças do autor para apresentar seu pensamento sobre temas como amor, adultério, política, futebol e teatro. O texto evidencia como as reflexões do dramaturgo continuam atuais e dialogam com diferentes gerações.
Nascido em Recife, em 23 de agosto de 1912, Nelson Rodrigues se mudou para o Rio de Janeiro em 1916, quando ainda criança junto de sua família. Foi lá que ele iniciou a carreira no jornalismo, seguindo os passos do pai Mário Rodrigues, antes de se tornar um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.
A primeira peça escrita por Nelson Rodrigues foi “A Mulher sem Pecado”, criada em 1941 e encenada pela primeira vez em 1942. Em 1943, ele estreou 'Vestido de Noiva', obra considerada um marco na história do teatro brasileiro por inovar na construção psicológica dos personagens e no uso de uma linguagem mais próxima da fala cotidiana.
Dois anos depois, escreveu 'Álbum de Família', sua terceira peça. O texto foi censurado em 1946 e permaneceu proibido por quase duas décadas. O texto só recebeu autorização para ser encenado em 1965 e a estreia nos palcos aconteceu em 1967, com Luiz Linhares e Vanda Lacerda no elenco.
Ao longo da carreira, Nelson Rodrigues também publicou romances, contos e crônicas, além de criar as célebres 'tragédias cariocas', que retrataram os conflitos e as contradições da sociedade brasileira. O escritor morreu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1980 e deixou obras que ainda estão entre as mais influentes da literatura e do teatro do país.