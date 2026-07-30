Galeria Rio de Janeiro recebe duas montagens inspiradas na vida e na obra de Nelson Rodrigues Duas produções inspiradas na obra e na trajetória de Nelson Rodrigues estão em cartaz no Rio de Janeiro. Uma delas é 'O Beijo no Asfalto', que entra na reta final de temporada com apresentações até 3 de agosto de 2026, de quinta a segunda-feira, às 20h. Dirigida por Marco André Nunes, a montagem traz uma releitura do clássico do dramaturgo e conta com Edson Celulari, Eduardo Sterblitch e Luísa Arraes no elenco. Por Flipar

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