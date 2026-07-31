Morgan Spector será Robert Langdon em nova série da Netflix baseada em livro de Dan Brown

Em 'O Segredo Final', Langdon vê sua namorada, Katherine Solomon, desaparecer em Praga com o manuscrito de um polêmico livro sobre a consciência humana logo após um assassinato. Perseguido por uma organização poderosa e por um inimigo ligado ao folclore local, ele inicia uma corrida contra o tempo para encontrar Katherine. A busca o leva de Praga a Londres e Nova York e à descoberta de um projeto capaz de mudar tudo o que se conhece sobre a mente humana.