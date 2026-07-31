Morgan Spector será Robert Langdon em nova série da Netflix baseada em livro de Dan Brown

A saga literária de Robert Langdon é composta, até o momento, por seis romances de Dan Brown: 'Anjos e Demônios', publicado em 2000, 'O Código Da Vinci', de 2003, 'O Símbolo Perdido', de 2009, 'Inferno', publicado em 2013, 'Origem', de 2017, e 'O Segredo Final', lançado em 2025.
Os livros acompanham Robert Langdon, professor de simbologia da Universidade de Harvard, conhecido pela memória eidética e pela habilidade de decifrar códigos e símbolos. Ao longo das histórias, ele enfrenta conspirações que envolvem ciência, religião, tecnologia e mistérios históricos, em investigações ambientadas em cidades como Roma, Paris, Washington, Florença, Praga, Londres e Nova York.
Em 'O Segredo Final', Langdon vê sua namorada, Katherine Solomon, desaparecer em Praga com o manuscrito de um polêmico livro sobre a consciência humana logo após um assassinato. Perseguido por uma organização poderosa e por um inimigo ligado ao folclore local, ele inicia uma corrida contra o tempo para encontrar Katherine. A busca o leva de Praga a Londres e Nova York e à descoberta de um projeto capaz de mudar tudo o que se conhece sobre a mente humana.
Os livros de Dan Brown já venderam mais de 250 milhões de exemplares em 56 idiomas, enquanto as adaptações para o cinema arrecadaram cerca de 2,2 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Nos cinemas, Robert Langdon foi interpretado por Tom Hanks em 'O Código Da Vinci', 'Anjos e Demônios' e 'Inferno'.
O personagem também já ganhou uma versão mais jovem em uma série baseada no livro 'O Símbolo Perdido', em que Ashley Zukerman deu vida a Langdon em uma história ambientada antes dos acontecimentos retratados nos filmes estrelados por Tom Hanks.
Morgan Spector, o novo responsável para dar vida a Langdon, é um ator norte-americano, nascido em 4 de outubro de 1980, que começou a carreira no teatro, onde já fez, inclusive, uma turnê nacional do musical 'O Rei Leão', antes de estrear no cinema em 2004 com o drama independente 'Raspberry Heaven.
Spector, porém, consolidou a carreira na televisão com atuações em séries como 'A Idade Dourada', 'The Plot Against America', 'Homeland' e 'Boardwalk Empire', da HBO, em que interpretou Frank Capone. Também fez parte do elenco de 'Black Rabbit', produção da Netflix.