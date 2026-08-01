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Projeto sustentável britânico levou casa flutuante de papelão reciclado às águas do Rio Tâmisa, em Londres

Uma experiência inusitada realizada em Londres demonstrou que até um material normalmente associado ao descarte pode ganhar uma função surpreendente. Em 2016, uma equipe do Aircraft Workshop desenvolveu uma casa flutuante construída quase inteiramente com papelão reciclado e conseguiu colocá-la para navegar pelas águas do Rio Tâmisa.

Por Flipar
Reprodução

O lançamento ocorreu pouco antes de sua exibição no evento britânico Grand Designs Live, dedicado a projetos inovadores de arquitetura e construção. Durante a demonstração, a embarcação permaneceu estável, flutuou sem dificuldades e percorreu parte do rio, comprovando que o conceito podia funcionar na prática.

Reproduc?a?o @harrydwyerisok

Embora não tenha sido criada para substituir embarcações tradicionais, a casa flutuante chamou a atenção pelo conceito incomum e pela capacidade de transformar simples caixas de papelão em uma estrutura funcional.

Reproduc?a?o @harrydwyerisok

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