Projeto sustentável britânico levou casa flutuante de papelão reciclado às águas do Rio Tâmisa, em Londres

O lançamento ocorreu pouco antes de sua exibição no evento britânico Grand Designs Live, dedicado a projetos inovadores de arquitetura e construção. Durante a demonstração, a embarcação permaneceu estável, flutuou sem dificuldades e percorreu parte do rio, comprovando que o conceito podia funcionar na prática.
Embora não tenha sido criada para substituir embarcações tradicionais, a casa flutuante chamou a atenção pelo conceito incomum e pela capacidade de transformar simples caixas de papelão em uma estrutura funcional.