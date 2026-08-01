Animais Cisnes: elegância, força e curiosidades sobre uma das aves mais belas do mundo Com elegância e movimentos suaves, o cisne é uma das aves mais admiradas da natureza. Presente em lagos, rios e áreas alagadas, encanta pela plumagem vistosa e pelo porte imponente. Sua beleza inspirou lendas, obras de arte e se tornou símbolo de graça e serenidade. Por Flipar