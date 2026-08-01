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Às margens do Rio Tocantins, formação apelidada de ‘Pinga’ desperta curiosidade de turistas

Com pouco mais de 4 mil habitantes, Sampaio é um pequeno município localizado no extremo norte do Tocantins, às margens do Rio Tocantins e próximo à divisa com o Maranhão. A cidade integra a região do Bico do Papagaio, conhecida pela riqueza de paisagens naturais e pela forte influência dos rios na vida da população.

Por Flipar
Divulgação

Além da 'Pinga' e a Praia da Amizade, bastante procuradas nos meses mais secos do ano, o Rio Tocantins exerce papel fundamental no transporte, no lazer e na geração de renda para a comunidade. A cidade preserva um ambiente tranquilo, típico dos pequenos municípios do interior, e mantém tradições culturais ligadas à culinária regional e às festas populares.

Wikimedia Commons/Hallel

Pratos preparados com peixes de água doce estão entre as especialidades da gastronomia local. O contato com a natureza e a hospitalidade dos moradores fazem de Sampaio um destino interessante para quem procura sossego e belas paisagens no norte tocantinense.

Divulgac?a?o/Prefeitura de Sampaio

Além das atrações localizadas no próprio município, Sampaio serve como ponto de partida para conhecer outros destinos da região chamada de 'Bico do Papagaio'. Entre os destaques estão a Cachoeira das Lajes, em São Bento do Tocantins, e a Cachoeira de Santo Antônio, em Itaguatins.

Panoramio - paulo vitorino

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