Às margens do Rio Tocantins, formação apelidada de ‘Pinga’ desperta curiosidade de turistas

Além da 'Pinga' e a Praia da Amizade, bastante procuradas nos meses mais secos do ano, o Rio Tocantins exerce papel fundamental no transporte, no lazer e na geração de renda para a comunidade. A cidade preserva um ambiente tranquilo, típico dos pequenos municípios do interior, e mantém tradições culturais ligadas à culinária regional e às festas populares.
Pratos preparados com peixes de água doce estão entre as especialidades da gastronomia local. O contato com a natureza e a hospitalidade dos moradores fazem de Sampaio um destino interessante para quem procura sossego e belas paisagens no norte tocantinense.
Além das atrações localizadas no próprio município, Sampaio serve como ponto de partida para conhecer outros destinos da região chamada de 'Bico do Papagaio'. Entre os destaques estão a Cachoeira das Lajes, em São Bento do Tocantins, e a Cachoeira de Santo Antônio, em Itaguatins.