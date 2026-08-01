Destaques Às margens do Rio Tocantins, formação apelidada de ‘Pinga’ desperta curiosidade de turistas Com pouco mais de 4 mil habitantes, Sampaio é um pequeno município localizado no extremo norte do Tocantins, às margens do Rio Tocantins e próximo à divisa com o Maranhão. A cidade integra a região do Bico do Papagaio, conhecida pela riqueza de paisagens naturais e pela forte influência dos rios na vida da população. Por Flipar

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