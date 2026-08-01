BTS anuncia que não vai concorrer ao Grammy 2027; entenda o motivo

Segundo o grupo, a medida acaba separando artistas asiáticos em vez de colocá-los em igualdade de condições nas principais categorias da premiação. No comunicado em conjunto, o grupo diz preferir que as músicas deles sejam reconhecidas independentemente da língua ou da região de origem.
A decisão gerou repercussão no mercado musical porque o BTS é um dos grupos mais populares do mundo e já recebeu diversas indicações ao Grammy ao longo da carreira, embora nunca tenha conquistado o prêmio. O CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., disse respeitar a escolha do grupo, embora tenha negado que a nova categoria limite os artistas às categorias regionais.
O BTS chega a este ciclo de premiações em alta, após retornar de um hiato com o álbum 'Arirang', lançado em março de 2026, um dos mais vendidos do ano. Antes do anúncio, o grupo era apontado por especialistas do setor musical como forte candidato a múltiplas indicações na 69ª edição do Grammy.
Criado em 2013, o BTS é um grupo sul-coreano formado por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jungkook. O nome é abreviação de 'Bangtan Sonyeondan', expressão coreana traduzida como 'Escoteiros à Prova de Balas'. Inicialmente voltado ao hip hop, o septeto expandiu seu repertório para o pop, EDM e outros estilos e se tornou um dos maiores fenômenos da indústria musical no mundo.
O grupo ajudou a popularizar o K-pop em diversos países e quebrou recordes de vendas, streaming e bilheteria. Entre seus maiores sucessos estão músicas como 'Dynamite', 'Butter', 'Permission to Dance' e 'Boy With Luv', além de liderar as paradas da Billboard em diversas ocasiões.
O grupo entrou em hiato em junho de 2022, período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante esse tempo, alguns integrantes também desenvolveram projetos musicais solo. Eles retornaram em 2026 com o álbum 'Arirang', o primeiro do grupo completo desde 'Proof', de 2022.
O BTS é um dos grupos mais premiados da história do k-pop, com recordes no Billboard Music Awards e no American Music Awards. O grupo venceu o prêmio de Artista do Ano no American Music Awards em 2021 e em 2026, além de acumular recordes e milhões de fãs ao redor do planeta.