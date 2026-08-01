Galeria BTS anuncia que não vai concorrer ao Grammy 2027; entenda o motivo O BTS anunciou que não vai inscrever nenhuma música ou álbum para concorrer ao Grammy 2027. A decisão do BTS acontece cerca de um mês depois de a Recording Academy anunciar a criação de cinco novas categorias para a premiação, entre elas a 'Best Asian Pop Music Performance', voltada a artistas asiáticos. Por Flipar

Divulgação