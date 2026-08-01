Muito além das compras: conheça alguns dos maiores shoppings do mundo

West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) – É o maior shopping da América do Norte. Reúne mais de 800 lojas e serviços, além de atrações como parque aquático, parque de diversões, pista de patinação no gelo e minigolfe. Já foi o maior shopping do mundo até ser superado pelo South China Mall, em 2005, e seu estacionamento tem capacidade para cerca de 20 mil veículos.
Cevahir Mall (Istambul, Turquia) – Inaugurado em 2005, foi o maior shopping da Europa entre 2005 e 2011 e segue entre os maiores do continente. Reúne 343 lojas, 48 restaurantes, 12 salas de cinema, teatro, boliche e um parque de diversões com montanha-russa.
Mid Valley Mega Mall (Kuala Lumpur, Malásia) – Inaugurado em 1999, foi construído sobre uma área de pântano, exigindo um grande desafio de engenharia. O complexo reúne um shopping de seis pavimentos, torres comerciais e dois hotéis com mais de 640 quartos, formando um dos maiores centros de compras da Malásia.
CentralWorld (Bangkok, Tailândia) – Inaugurado em 2006, foi parcialmente atingido por um incêndio durante os protestos de 2010, mas reabriu ainda no mesmo ano após reformas. O complexo reúne cerca de 600 lojas, centro de convenções, hotel cinco estrelas, estacionamento para cerca de 7 mil veículos e atrações como pista de patinação no gelo.
Utama Shopping Centre (Selangor, Malásia) – Inaugurado em 1995 em uma área que antes era uma mina de estanho, foi ampliado em 2003 e hoje reúne cerca de 650 lojas. O complexo inclui hotel cinco estrelas, torre de escritórios, espaço para eventos, quadras esportivas, uma floresta tropical interna e um jardim na cobertura com mais de 500 espécies de plantas.
SM City North EDSA (Quezon City, Filipinas) – Inaugurado em 1985, foi um dos pioneiros no conceito de unir compras e lazer. Após ampliações em 2006 e 2008, passou a reunir cerca de 1.100 lojas, teatro e pistas de boliche. Em 2009, ganhou o Sky Garden, um jardim elevado que favorece a ventilação natural e reduz o uso de ar-condicionado em áreas comuns.
Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – Um dos maiores shoppings do mundo, com cerca de 1,1 milhão de m² e mais de 1.200 lojas. O complexo reúne pista de patinação no gelo, atrações para crianças e o Dubai Aquarium & Underwater Zoo, com cerca de 33 mil animais aquáticos. Atualmente, recebe mais de 100 milhões de visitantes por ano, mantendo-se entre os destinos de compras e lazer mais visitados do planeta.