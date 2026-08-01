Muito além das compras: conheça alguns dos maiores shoppings do mundo

West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) – É o maior shopping da América do Norte. Reúne mais de 800 lojas e serviços, além de atrações como parque aquático, parque de diversões, pista de patinação no gelo e minigolfe. Já foi o maior shopping do mundo até ser superado pelo South China Mall, em 2005, e seu estacionamento tem capacidade para cerca de 20 mil veículos.