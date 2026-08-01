Animais Cabras: inteligência, resistência e importância ao longo da história Em algumas culturas, as cabras são consideradas animais sagrados e simbolizam fertilidade e prosperidade. Além desse valor cultural, contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas ao favorecerem a ciclagem de nutrientes no solo e têm grande importância para a agricultura familiar, a alimentação e a geração de renda. Por Flipar

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