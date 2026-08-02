Estilo de Vida Lentes de contato: origem, indicações de uso e cuidados essenciais A ideia das lentes de contato surgiu em 1508, quando Leonardo da Vinci registrou estudos sobre a correção da visão por meio da água. Seus conceitos, descritos no 'Codex do Olho', permaneceram teóricos, mas inspiraram o desenvolvimento das lentes modernas séculos depois. Por Flipar

wikimedia commons/Harris Brisbane Dick Fund, 1953