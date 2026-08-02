Por que o galo canta sempre no mesmo horário? A ciência explica

O canto do galo não é apenas uma resposta ao nascer do sol. Esse comportamento é guiado por um relógio biológico interno e também está relacionado à comunicação e à organização social entre as aves, mesmo em ambientes fechados.
Os galos possuem um relógio biológico interno que regula os horários em que cantam. Além de anunciar sua presença, o canto serve para marcar território e estabelecer sua posição dentro do grupo.
Ao cantar, o galo avisa aos outros machos que aquele território já está ocupado. Esse comportamento, herdado de seus ancestrais selvagens, ajuda a evitar disputas e a estabelecer a hierarquia entre os indivíduos.
O canto também reflete a hierarquia entre os galos. Em um grupo, o macho dominante costuma cantar primeiro, reforçando sua posição e demonstrando sua presença aos demais.
Os galos possuem um relógio biológico que os faz cantar antes mesmo do amanhecer, mesmo em ambientes fechados. Embora também cantem ao longo do dia, é pela manhã que o som costuma chamar mais atenção.
O canto do galo também contribui para a sobrevivência da espécie. Ele sinaliza que o animal está alerta e ajuda a sincronizar o início das atividades do grupo, influenciando o comportamento das outras aves.
Daí surgiu a expressão “cantar de galo”, usada para se referir a alguém que age como dono da situação ou quer impor autoridade. Também pode indicar arrogância, excesso de confiança ou alguém que gosta de se mostrar superior.