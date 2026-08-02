Plantas popularmente associadas ao afastamento de escorpiões

Arruda - Planta muito popular e frequentemente associada ao afastamento de escorpiões devido ao seu aroma intenso. No entanto, não há comprovação científica de que ela funcione como repelente desses aracnídeos, embora continue sendo cultivada por seu valor ornamental e simbolismo de proteção.
Alecrim – Muito apreciado na culinária e na jardinagem, o alecrim é conhecido pelo aroma intenso de seus óleos essenciais. Embora seja popularmente citado como planta capaz de afastar escorpiões, essa eficácia não é comprovada cientificamente.
Lavanda – Conhecida pelo perfume agradável e pelas flores delicadas, a lavanda é muito usada na ornamentação e na aromaterapia. Apesar de ser popularmente associada ao afastamento de escorpiões, não há comprovação científica de que funcione como repelente desses aracnídeos.
Manjericão – Muito cultivado em hortas e jardins, o manjericão é valorizado pelo aroma marcante e pelo amplo uso culinário. Embora seja frequentemente citado como planta capaz de afastar escorpiões, essa propriedade não possui comprovação científica.
Os escorpiões são animais peçonhentos que costumam se esconder em locais escuros, como frestas, entulhos e pilhas de materiais. Nas áreas urbanas, sua presença é favorecida pelo acúmulo de lixo e pela oferta de alimento, especialmente baratas. A picada pode causar dor intensa e, em casos graves, exige atendimento médico imediato, sobretudo em crianças e idosos.
No Brasil, espécies do gênero Tityus estão entre as principais responsáveis por acidentes com escorpiões. A melhor forma de prevenção é manter o ambiente limpo, eliminar entulhos, vedar frestas e controlar baratas, principal alimento desses aracnídeos.
A prevenção mais eficaz contra escorpiões é eliminar entulhos, vedar frestas em portas e paredes, manter quintais limpos e controlar baratas, principal alimento desses aracnídeos.
Ao encontrar escorpiões na residência, mantenha o ambiente limpo, elimine possíveis abrigos, vede frestas e controle a presença de baratas. Em caso de infestação, a orientação é procurar o serviço de controle de zoonoses ou uma empresa especializada.