Estilo de Vida Plantas popularmente associadas ao afastamento de escorpiões Além de embelezar jardins e quintais, algumas plantas são popularmente apontadas como auxiliares na prevenção contra escorpiões. Embora essa crença seja difundida, não há comprovação científica de que elas repelam esses aracnídeos, sendo apenas um complemento aos cuidados com limpeza e vedação do ambiente. Por Flipar

Imagem de David Kooijman por Pixabay