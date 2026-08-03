Animais Lhamas: conheça as curiosidades do simpático animal que se tornou símbolo dos Andes As lhamas chamam atenção pela aparência simpática, pela lã macia e pela importância histórica nos Andes. Domesticadas há milhares de anos, elas continuam desempenhando papéis importantes na cultura, no turismo e na economia. Conheça algumas curiosidades sobre esses animais. Por Flipar

Johann "nojhan" Dréo wikimedia commons