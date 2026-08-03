Nova espécie de orquídea Dracula é descoberta no Equador

O gênero Dracula tem mais de 130 espécies, a maioria encontrada no norte dos Andes, entre a Colômbia e o Equador. Conhecidas pelas flores de aparência incomum, com longas estruturas semelhantes a caudas, elas possuem cores escuras e caudas longas nas sépalas. A polinização é feita por pequenas moscas, que confundem parte da flor com um cogumelo.
A nova espécie foi encontrada na província de El Oro, entre 900 e 1.200 metros de altitude. Suas flores têm coloração creme com tons marrom-avermelhados e são cobertas por pelos curtos e densos, características que ajudam a diferenciá-la de outras espécies.
Ela se assemelha à Dracula hirtzii, mas apresenta diferenças que permitiram aos pesquisadores identificá-la como uma nova espécie. Entre elas estão as folhas com pontas arredondadas, a parte central da flor mais profunda e as caudas das sépalas, que são mais curtas.
O nome da orquídea homenageia Mario Aguilar, agricultor e entusiasta de orquídeas da região de El Oro, responsável pelo primeiro registro fotográfico da planta. Foi ele quem encontrou uma pequena população de cerca de quinze exemplares em um fragmento de floresta remanescente perto da cidade de Balsas, há mais de dez anos.
A confirmação de que se tratava de uma espécie nova para a ciência veio somente depois de trabalho de campo adicional e de comparações com material de herbário, conduzidos pela equipe de pesquisadores responsável pela publicação. O processo levou mais de uma década até a conclusão.
Até o momento, apenas três populações de Dracula aguilarii foram identificadas, todas concentradas em uma pequena área da província de El Oro. Entretanto, a destruição das florestas para a formação de pastagens e a coleta ilegal para o comércio de plantas ornamentais ameaçam a sobrevivência da espécie.
Então, por causa da área extremamente restrita e da perda contínua de habitat, os pesquisadores recomendam que a Dracula aguilarii seja classificada como uma espécie ameaçada de extinção. Para os pesquisadores, cada nova espécie descoberta representa não apenas um avanço científico, mas também um alerta sobre a necessidade urgente de proteger esses ecossistemas.