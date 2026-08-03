Entretenimento Ney Matogrosso completa 85 anos e prepara projeto dedicado a Angela Ro Ro Ney Matogrosso, que completou 85 anos no último dia 1º de agosto, já tem um novo trabalho em mente. O projeto será dedicado ao repertório da cantora, compositora e pianista Angela Ro Ro (1949 - 2025). A ideia de produzir um álbum inteiramente voltado ao repertório da artista carioca foi anunciada pelo cantor em entrevista concedida à Rádio França Internacional (RFI). Ney explicou que o projeto já vinha sendo desenvolvido antes da morte da compositora, ocorrida em 8 de setembro de 2025. O último Por Flipar

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