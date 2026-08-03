Ney Matogrosso completa 85 anos e prepara projeto dedicado a Angela Ro Ro

Ney de Souza Pereira (seu nome de batismo) nasceu em 1º de agosto de 1941, em Bela Vista, no atual estado do Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. Ele construiu uma trajetória marcada por ousadia estética, potência vocal e constante reinvenção artística. Sua presença de palco e sua interpretação singular o transformaram em uma referência da cultura nacional, conquistando diferentes gerações de admiradores.
O reconhecimento nacional veio em 1973, quando assumiu os vocais do grupo Secos & Molhados, ao lado de João Ricardo e Gerson Conrad. A banda revolucionou o cenário musical brasileiro ao misturar rock, música popular e poesia, chamando atenção também pela maquiagem e pelas performances teatrais. Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo - considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira. O grupo tornou-se um fenômeno de ven
Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos & Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. Após deixar o grupo, em 1974, Ney iniciou uma carreira solo que rapidamente confirmou sua força artística. Ao longo dos anos, lançou dezenas de álbuns e apresentou um repertório diversificado, transitando entre MPB, rock, samba, bolero e música regional brasileira. Sua capacidade de interpretar compositores de diferentes estilos fez com que obras de nomes como Chic
Além da música, Ney Matogrosso consolidou-se como um nome marcante pelas performances nos palcos. Seus espetáculos sempre combinaram figurinos elaborados, coreografias, iluminação e forte expressão corporal, criando apresentações que ultrapassam o conceito tradicional de show musical. Em uma época de forte conservadorismo, especialmente durante a ditadura militar, sua postura desafiadora rompeu padrões de comportamento, tornando-se símbolo de liberdade de expressão e autenticidade artística.
Ao longo da carreira, o cantor recebeu diversos prêmios e homenagens, reflexo de sua importância para a cultura brasileira. Sua discografia reúne trabalhos elogiados pela crítica e pelo público, enquanto suas turnês lotaram teatros e casas de espetáculo no Brasil e no exterior. Em 2024, sua trajetória voltou a ganhar destaque com o lançamento do filme biográfico “Homem com H”. A produção, que tem Jesuíta Barbosa no papel do artista (foto), apresentou ao grande público momentos marcantes da vida
Em 2024, Ney Matogrosso foi atração do Rock in Rio com performance de “Bloco na Rua”, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua”, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, “Sangue Latino”, hit dos Secos & Molhados, e “Pro Dia Nascer Feliz”, de Frejat e Cazuza.
Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como “Pecado” (1977) e “Pescador de Pérolas” (1986). Ele também fez alguns trabalhos como ator, como em “Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha” (2012), filme em que interpretou o personagem principal.