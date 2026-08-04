Pesquisa revela quase 400 geoglifos ocultos na Amazônia brasileira e reforça existência de grande civilização

Relatos feitos por exploradores do século 16, antes vistos com desconfiança, descreviam populações numerosas ao longo dos rios amazônicos, cenário que hoje encontra respaldo crescente entre arqueólogos. Os pesquisadores estimam que, no auge da sociedade Aquiry, entre os anos 100 e 300 d.C., a população local pode ter alcançado até 3 milhões de habitantes, embora esse cálculo ainda provoque debates na comunidade científica.