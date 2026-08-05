Phil Collins revela que quase morreu após complicações causadas pelo álcool

Diante da gravidade do quadro, familiares e amigos foram ao hospital para se despedir do músico, embora ele não se lembre desses momentos. Os cinco filhos de Collins também seguiram para o hospital assim que souberam da situação. O artista permaneceu internado por cerca de sete meses até se recuperar e afirmou que, desde então, não voltou a consumir bebidas alcoólicas.