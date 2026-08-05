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Phil Collins revela que quase morreu após complicações causadas pelo álcool

Phil Collins revelou, em entrevista ao The Sunday Times, que quase morreu em 2024 devido ao consumo excessivo de álcool. O músico contou que o problema começou meses antes, quando foi internado em um hospital na Suíça, em novembro de 2023. Ele recebeu alta três dias antes do Natal, mas precisou voltar ao hospital poucas semanas depois.

Por Flipar
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Em abril de 2024, seu estado de saúde piorou de forma drástica. Collins foi levado para a UTI, onde permaneceu inconsciente por um período. Segundo o artista, seus rins começaram a falhar e os órgãos entraram em colapso. A situação chegou a um ponto tão crítico que médicos e familiares discutiram a possibilidade de desligar os aparelhos que mantinham seu suporte vital.

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Diante da gravidade do quadro, familiares e amigos foram ao hospital para se despedir do músico, embora ele não se lembre desses momentos. Os cinco filhos de Collins também seguiram para o hospital assim que souberam da situação. O artista permaneceu internado por cerca de sete meses até se recuperar e afirmou que, desde então, não voltou a consumir bebidas alcoólicas.

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Ao lembrar da recuperação, Collins destacou um momento marcante ao lado dos filhos durante a comemoração de Ano-Novo, em Londres. Segundo ele, sua filha, a atriz Lily Collins, conhecida por protagonizar a série 'Emily em Paris', se sentou ao seu lado, emocionada, e disse que não imaginava viver aquele momento novamente.

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Essa não foi a primeira vez que o músico enfrentou problemas relacionados ao álcool. Em 2012, ele foi internado com pancreatite aguda grave e conseguiu permanecer sóbrio por um período. Além disso, Collins convive com diabetes tipo 2 e problemas renais. O artista também passou por cinco cirurgias no joelho e sofreu danos nos nervos das mãos, sequelas que o impedem de tocar bateria.

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Phil Collins é cantor, compositor, baterista e produtor musical britânico. Ele ficou conhecido por ser o vocalista da banda Genesis, na qual entrou em 1970 como baterista. Em 1975, assumiu os vocais após a saída de Peter Gabriel e liderou a fase de maior sucesso do grupo, e pelo sucesso como artista solo.

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À frente do Genesis, Collins emplacou sucessos como 'Invisible Touch', 'Land of Confusion' e 'Follow You Follow Me'. Em carreira solo,foi como um dos artistas mais populares das décadas de 1980 e 1990, com canções como 'In the Air Tonight', 'Against All Odds', 'One More Night', 'Sussudio' e 'Another Day in Paradise'.

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O músico também conquistou o Oscar de Melhor Canção Original por 'You'll Be in My Heart', tema da animação da Disney, “Tarzan”, lançada em 1999. A música surgiu originalmente como uma canção de ninar que Collins compôs para sua filha Lily Collins quando ela tinha 10 anos.

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