Phil Collins revela que quase morreu após complicações causadas pelo álcool

Em abril de 2024, seu estado de saúde piorou de forma drástica. Collins foi levado para a UTI, onde permaneceu inconsciente por um período. Segundo o artista, seus rins começaram a falhar e os órgãos entraram em colapso. A situação chegou a um ponto tão crítico que médicos e familiares discutiram a possibilidade de desligar os aparelhos que mantinham seu suporte vital.
Diante da gravidade do quadro, familiares e amigos foram ao hospital para se despedir do músico, embora ele não se lembre desses momentos. Os cinco filhos de Collins também seguiram para o hospital assim que souberam da situação. O artista permaneceu internado por cerca de sete meses até se recuperar e afirmou que, desde então, não voltou a consumir bebidas alcoólicas.
Ao lembrar da recuperação, Collins destacou um momento marcante ao lado dos filhos durante a comemoração de Ano-Novo, em Londres. Segundo ele, sua filha, a atriz Lily Collins, conhecida por protagonizar a série 'Emily em Paris', se sentou ao seu lado, emocionada, e disse que não imaginava viver aquele momento novamente.
Essa não foi a primeira vez que o músico enfrentou problemas relacionados ao álcool. Em 2012, ele foi internado com pancreatite aguda grave e conseguiu permanecer sóbrio por um período. Além disso, Collins convive com diabetes tipo 2 e problemas renais. O artista também passou por cinco cirurgias no joelho e sofreu danos nos nervos das mãos, sequelas que o impedem de tocar bateria.
Phil Collins é cantor, compositor, baterista e produtor musical britânico. Ele ficou conhecido por ser o vocalista da banda Genesis, na qual entrou em 1970 como baterista. Em 1975, assumiu os vocais após a saída de Peter Gabriel e liderou a fase de maior sucesso do grupo, e pelo sucesso como artista solo.
À frente do Genesis, Collins emplacou sucessos como 'Invisible Touch', 'Land of Confusion' e 'Follow You Follow Me'. Em carreira solo,foi como um dos artistas mais populares das décadas de 1980 e 1990, com canções como 'In the Air Tonight', 'Against All Odds', 'One More Night', 'Sussudio' e 'Another Day in Paradise'.
O músico também conquistou o Oscar de Melhor Canção Original por 'You'll Be in My Heart', tema da animação da Disney, “Tarzan”, lançada em 1999. A música surgiu originalmente como uma canção de ninar que Collins compôs para sua filha Lily Collins quando ela tinha 10 anos.