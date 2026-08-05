Guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood voltará ao Brasil em novembro

Wood comemora seis décadas de carreira e também os 50 anos desde que passou a integrar os Rolling Stones ao lado de Mick Jagger e Keith Richards. A confirmação do show acontece pouco depois do lançamento de “Foreign Tongues”, novo álbum de estúdio dos Rolling Stones, disponibilizado em julho de 2026. Ronnie Wood já se apresentou diversas vezes em território brasileiro. A última foram as apresentações com os Rolling Stones, em março de 2016, nos estádios Morumbi, em São Paulo, e Beira-Rio, em Por