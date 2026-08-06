Estilo de Vida Teflon: o antiaderente que facilita a vida, mas levanta dúvidas sobre a saúde O teflon foi descoberto por acaso e tem uma história cheia de curiosidades. Antes de ganhar fama nas panelas antiaderentes, chegou a ser testado em equipamentos como geladeiras. Além disso, compostos associados à sua fabricação já foram detectados no sangue de grande parte da população. Por Flipar

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