“Hadestown” quebra recorde de “Hamilton” e tem maior estreia de um proshot nos cinemas

O longa arrecadou 10,2 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibição, em 1.949 cinemas, ultrapassando os 10,1 milhões obtidos por 'Hamilton' em setembro de 2025. O desempenho acima do esperado levou os distribuidores a estender a exibição da produção no cinema, que inicialmente ficaria apenas cinco dias em cartaz.
Filmado em Londres sob a direção de Brett Sullivan, da Steam Motion and Sound, o proshot reuniu os cinco integrantes do elenco original da montagem da Broadway: Reeve Carney como Orfeu, André De Shields como Hermes, papel que lhe rendeu o Tony Award, Amber Gray como Perséfone, Eva Noblezada como Eurídice e Patrick Page como Hades.
'Hadestown' nasceu como um projeto independente de teatro comunitário idealizado pela cantora e compositora Anaïs Mitchell, em Vermont, e reconta o mito de Orfeu e Eurídice em um cenário pós-apocalíptico inspirado em Nova Orleans. Quando Eurídice é levada ao submundo por Hades, Orfeu parte em uma jornada para resgatá-la. Para libertá-la, Hades impõe a condição de que Orfeu não pode olhar para trás até que ambos deixem o submundo. Se quebrar a promessa, perderá Eurídice para sempre.
A estreia na Broadway aconteceu em abril de 2019, no Walter Kerr Theatre, onde o espetáculo permanece em cartaz. Naquele ano, recebeu 14 indicações ao Tony Award, o maior número entre os musicais da temporada, e conquistou oito estatuetas, incluindo Melhor Musical e Melhor Direção para Rachel Chavkin.
Até a chegada de 'Hadestown: The Musical', o recorde de maior estreia de um proshot pertencia a 'Hamilton'. Lançada originalmente no Disney+ em 2020, por causa da pandemia de COVID-19, a produção foi relançada nos cinemas em 5 de setembro de 2025 para celebrar os dez anos da estreia do musical na Broadway. A nova exibição trouxe um prólogo inédito com entrevistas do elenco original e arrecadou 10,1 milhões de dólares em 1.825 salas.
Outro destaque do formato foi 'Waitress', adaptação do musical de Sara Bareilles. O proshot estreou no Festival de Cinema de Tribeca, em junho de 2023, antes de chegar em cinemas selecionados dos Estados Unidos em 7 de dezembro do mesmo ano. No total, acumulou cerca de 6 milhões de dólares em bilheteria.
Já o proshot de 'Merrily We Roll Along', estrelado por Daniel Radcliffe, Jonathan Groff e Lindsay Mendez, estreou nos cinemas em 5 de dezembro de 2025, em parceria entre a Sony Pictures Classics e a Fathom Entertainment, e arrecadou 2,5 milhões de dólares nas bilheterias domésticas e, depois, foi disponibilizada pela Netflix nos Estados Unidos.