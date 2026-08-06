Filmes e Séries “Hadestown” quebra recorde de “Hamilton” e tem maior estreia de um proshot nos cinemas 'Hadestown: The Musical' estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 24 de julho de 2026 e registrou a maior abertura da história de um proshot, gravação profissional de um espetáculo teatral ao vivo, feita com múltiplas câmeras e captação de áudio para exibição nos cinemas ou em plataformas de streaming. Com isso, a produção superou o recorde que pertencia a 'Hamilton'. Por Flipar

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