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Claudia Raia vive em mansão sustentável com cinema, academia e estúdio de dança

Claudia Raia vive em uma mansão sustentável em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Com cerca de 1.696 metros quadrados distribuídos em três pavimentos e vista para a Represa Jaguari, a residência foi projetada pelo arquiteto Léo Shehtman. O imóvel tem cinema privativo para 24 pessoas, estúdio de dança, academia, espaço gourmet e amplas áreas integradas à natureza.

Por Flipar
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Entre as soluções sustentáveis estão placas de energia solar, tijolos ecológicos e um revestimento feito a partir da reciclagem de garrafas PET, que substitui os tradicionais ripados de madeira. A casa também valoriza a iluminação natural por meio de grandes painéis de vidro e reúne móveis assinados por importantes nomes do design brasileiro, entre eles Jorge Zalszupin.

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Segundo Claudia, a ideia da casa surgiu durante a pandemia, motivada pelo desejo dela e do marido, Jarbas Homem de Mello, terem uma horta para cultivar e consumir os próprios alimentos. Eles já conheciam a região e, a princípio, procuravam apenas um terreno pequeno para passar alguns dias. Com o tempo, porém, o projeto ganhou novas proporções e deu origem à mansão.

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Aliás, a atriz revelou à coluna Play, do jornal O Globo, que será protagonista de um filme produzido por Enzo. A obra adapta um livro e acompanha uma história ambientada no Rio Grande do Sul, centrada na relação entre mãe e filha. Além de estrelar o longa, Claudia assina a coprodução, que também conta com Bianca Comparato no elenco.

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Atualmente, Claudia Raia protagoniza e produz o musical “Tarsila, a Brasileira”. Após temporada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com apresentações nos dias 1º e 2 de agosto, o espetáculo seguirá em turnê por outras cidades brasileiras ao longo do segundo semestre de 2026.

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A atriz também já tem outro musical confirmado. Claudia interpretará Miranda Priestly em “O Diabo Veste Prada -Um Novo Musical”, personagem eternizada por Meryl Streep no cinema. A estreia está marcada para 25 de fevereiro de 2027, no Teatro Santander, em São Paulo.

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Nascida em Campinas, em 1966, Claudia Raia é atriz, bailarina e produtora. Conhecida como a 'Rainha dos Musicais' pela contribuição ao teatro brasileiro, com várias indicações ao Prêmio Bibi Ferreira no currículo, ela construiu uma carreira de sucesso nos palcos, na televisão e no cinema.

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Na TV Globo, estreou em 1985 na novela 'Roque Santeiro'. Desde então, participou de sucessos como 'Sassaricando', 'Deus nos Acuda', 'Torre de Babel', 'As Filhas da Mãe', 'Belíssima', 'Sete Pecados', 'A Favorita', 'Ti-Ti-Ti' e 'Salve Jorge', entre outras produções marcantes.

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