Claudia Raia vive em mansão sustentável com cinema, academia e estúdio de dança

Segundo Claudia, a ideia da casa surgiu durante a pandemia, motivada pelo desejo dela e do marido, Jarbas Homem de Mello, terem uma horta para cultivar e consumir os próprios alimentos. Eles já conheciam a região e, a princípio, procuravam apenas um terreno pequeno para passar alguns dias. Com o tempo, porém, o projeto ganhou novas proporções e deu origem à mansão.