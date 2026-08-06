‘Outra Mamãe’: novo terror com Jessica Chastain impressiona público antes mesmo da estreia nos cinemas

Agora, é a vez de outro longa tentar repetir um feito parecido: 'Outra Mamãe', novo filme estrelado por Jessica Chastain. Inspirado no romance 'Incidents Around the House' ('Eventos pela Casa', em português), do escritor Josh Malerman, a produção chamou a atenção nas redes sociais poucos dias depois da estreia de seu material de divulgação.
A direção de 'Outra Mamãe' é de Rob Savage, responsável por 'Boogeyman: Seu Medo É Real', de 2023, adaptação de uma obra de Stephen King. O projeto também marca o retorno de Jessica Chastain ao terror após interpretar Beverly Marsh adulta em 'It: Capítulo 2', lançado em 2019.