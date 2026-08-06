Celebridades e TV ‘Outra Mamãe’: novo terror com Jessica Chastain impressiona público antes mesmo da estreia nos cinemas Produções de terror continuam entre as apostas mais seguras da indústria cinematográfica. O gênero ainda mantém forte apelo junto ao público, tanto em filmes independentes quanto em grandes produções de Hollywood. Um dos maiores exemplos é 'Obsessão', de 2025, que custou US$ 750 mil e faturou US$ 475 milhões no mundo todo. Por Flipar

Reprodução