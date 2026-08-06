Celebridades e TV

‘Outra Mamãe’: novo terror com Jessica Chastain impressiona público antes mesmo da estreia nos cinemas

Produções de terror continuam entre as apostas mais seguras da indústria cinematográfica. O gênero ainda mantém forte apelo junto ao público, tanto em filmes independentes quanto em grandes produções de Hollywood. Um dos maiores exemplos é 'Obsessão', de 2025, que custou US$ 750 mil e faturou US$ 475 milhões no mundo todo.

Por Flipar
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Agora, é a vez de outro longa tentar repetir um feito parecido: 'Outra Mamãe', novo filme estrelado por Jessica Chastain. Inspirado no romance 'Incidents Around the House' ('Eventos pela Casa', em português), do escritor Josh Malerman, a produção chamou a atenção nas redes sociais poucos dias depois da estreia de seu material de divulgação.

Divulgação/Universal Pictures

A direção de 'Outra Mamãe' é de Rob Savage, responsável por 'Boogeyman: Seu Medo É Real', de 2023, adaptação de uma obra de Stephen King. O projeto também marca o retorno de Jessica Chastain ao terror após interpretar Beverly Marsh adulta em 'It: Capítulo 2', lançado em 2019.

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