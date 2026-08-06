Estudo revela que o chiado das jiboias pode funcionar como uma assinatura sonora

As jiboias são encontradas com relativa frequência em áreas próximas a florestas e até em zonas urbanas vizinhas a unidades de conservação. Em julho de 2024, por exemplo, uma jiboia de cerca de dois metros foi resgatada em uma fazenda no bairro Barão de Guandu, em Tinguá (RJ), após ser encontrada perto de um lago artificial. O animal foi devolvido à Reserva Biológica do Tinguá.