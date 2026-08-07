Estilo de Vida Zíper: a invenção que revolucionou roupas, malas e o dia a dia Presente em roupas, bolsas, mochilas, calçados e até objetos de decoração, o zíper faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Tão comum que passa despercebido, esse pequeno mecanismo revolucionou a forma de fechar e abrir diversos produtos. Por Flipar

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