Zíper: a invenção que revolucionou roupas, malas e o dia a dia

Apesar do tamanho pequeno, o zíper revolucionou o vestuário e o transporte de objetos no dia a dia. Sua praticidade tornou mais fácil, rápido e seguro fechar roupas, bolsas, mochilas e inúmeros outros produtos.
A ideia de um fecho que pudesse unir e separar tecidos surgiu no fim do século XIX. Em 1893, o inventor americano Whitcomb Judson patenteou um mecanismo considerado o precursor do zíper moderno, criado para facilitar o fechamento de botas.
A invenção não fez sucesso imediato, pois travava com frequência e era cara de fabricar. Anos depois, o engenheiro Gideon Sundback aperfeiçoou o mecanismo, tornando o sistema mais resistente, confiável e eficiente.
Gideon Sundback aperfeiçoou os dentes metálicos e desenvolveu um modelo muito próximo do zíper atual. O nome 'zíper' surgiu anos depois, quando a empresa B.F. Goodrich passou a usar a palavra zipper para divulgar botas equipadas com esse fecho.
. Em inglês, a palavra zipper faz referência ao som de 'zip' produzido pelo fecho ao ser aberto ou fechado rapidamente. O termo se popularizou após seu uso pela B.F. Goodrich, e o acessório ganhou espaço quando a indústria da moda passou a substituir botões e cadarços por uma solução mais prática e ágil.
Jaquetas, calças e vestidos passaram a adotar o zíper, que rapidamente se espalhou pelo mundo. Além das roupas, o mecanismo conquistou espaço em bolsas, malas e mochilas por oferecer fechamento mais prático e maior segurança aos objetos.
Diferente de botões ou abas soltas, o zíper mantém o conteúdo fechado com mais firmeza, reduzindo o risco de quedas e perdas. Em malas de viagem, facilita a abertura e o fechamento dos compartimentos e ainda permite o uso de cadeados específicos para aumentar a segurança.
Com o passar do tempo, surgiram diferentes tipos de zíperes para atender a diversas necessidades. Há modelos de metal, mais resistentes e comuns em jeans e jaquetas; de plástico, leves e versáteis; e invisíveis, muito usados em vestidos e saias por proporcionarem um acabamento discreto.
.Uma curiosidade é que o zíper enfrentou resistência inicial no vestuário masculino formal. Durante décadas, muitas calças sociais continuaram usando botões, pois o zíper era visto como pouco elegante e pouco confiável. Com o tempo, sua praticidade e eficiência fizeram esse preconceito desaparecer.
O zíper também marcou presença na história militar. A partir da Primeira Guerra Mundial, começou a ser adotado em uniformes e equipamentos, tornando mais rápido vestir as peças e acessar bolsos e compartimentos.
Mesmo sendo um item comum, o zíper continua evoluindo. Fabricantes investem em modelos mais duráveis, silenciosos e sustentáveis, incluindo versões produzidas com materiais reciclados. Outros priorizam o design, acompanhando as tendências da indústria da moda.