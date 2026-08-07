Oded Fehr confirma retorno como Ardeth Bay em ‘A Múmia 4’

Em 2001, a dupla retornou em 'A Múmia Retorna'. Dez anos depois dos eventos do primeiro filme, Rick e Evelyn estão casados e vivem em Londres com o filho, Alex. Na trama, a descoberta do corpo de Imhotep, ressuscitado pela reencarnação de sua amada, faz a múmia voltar a vagar pela Terra em busca da imortalidade, enquanto outra força do mal, o Escorpião Rei, também está solta no mundo.