Oded Fehr confirma retorno como Ardeth Bay em ‘A Múmia 4’

Com estreia prevista para outubro de 2027, o novo filme dará sequência aos dois primeiros longas da franquia e ignorará os acontecimentos do terceiro. Ainda sem título oficial, a produção tem direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e roteiro assinado por David Coggeshall. Até o momento, o estúdio não revelou detalhes da trama nem confirmou quais personagens serão interpretados pelos atores recém-anunciados.
Brendan Fraser e Rachel Weisz retornam aos papéis de Rick O'Connell e Evelyn Carnahan. John Hannah também reprisa o papel de Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, enquanto Kevin J. O'Connor volta como Beni Gabor. O elenco ainda conta com Numan Acar e Michael Johnston, conhecido por seu trabalho no filme de terror 'Obsessão'.
A franquia 'A Múmia' teve início em 1999, com Fraser no papel do aventureiro Rick O'Connell e Weisz como a bibliotecária do Cairo Evelyn Carnahan. Na trama, arqueólogos despertam acidentalmente o sacerdote Imhotep, amaldiçoado e mumificado vivo após assassinar o faraó Seti por amor. Ressuscitado, ele tenta trazer sua amada de volta à vida enquanto espalha as dez pragas do Egito.
Em 2001, a dupla retornou em 'A Múmia Retorna'. Dez anos depois dos eventos do primeiro filme, Rick e Evelyn estão casados e vivem em Londres com o filho, Alex. Na trama, a descoberta do corpo de Imhotep, ressuscitado pela reencarnação de sua amada, faz a múmia voltar a vagar pela Terra em busca da imortalidade, enquanto outra força do mal, o Escorpião Rei, também está solta no mundo.
Esse longa marcou a estreia de Dwayne Johnson no cinema como Mathayus, o Escorpião Rei. O sucesso do personagem resultou no spin-off 'O Escorpião Rei', lançado em 2002, que acompanha o guerreiro em sua luta contra o tirano Memnon, cerca de cinco mil anos antes dos eventos de 'A Múmia'. O filme ainda ganhou uma sequência.
O terceiro filme da trilogia, 'A Múmia: Tumba do Imperador Dragão', estreou em 2008. Rachel Weisz não participou da produção e foi substituída por Maria Bello no papel de Evelyn. Na trama, o túmulo de um imperador chinês amaldiçoado e de seu exército de dez mil guerreiros petrificados é descoberto, o que leva Rick, Evelyn e Alex a se reunirem para impedir que ele ressuscite.
Em 2017, a franquia ganhou um reboot estrelado por Tom Cruise e Sofia Boutella no papel da múmia. O filme foi planejado para dar início ao Dark Universe, universo compartilhado da Universal que também teria novas versões de personagens como Lobisomem e Homem Invisível. No entanto, o fracasso de bilheteria levou ao cancelamento do projeto.