Kit Connor será o Ciclope no novo filme dos X-Men da Marvel, segundo site

Kit Connor é um ator britânico que ganhou projeção internacional ao interpretar Nick Nelson na série 'Heartstopper', da Netflix. Nascido em 8 de março de 2004, em Londres, Inglaterra, ele começou a atuar ainda criança e já atuou em filmes como “Rocketman”, no qual interpretou a versão adolescente de Elton John, e em “Jogador nº1”, dirigido por Steven Spielberg.
Segundo a publicação, Connor se tornou o nome favorito do estúdio após uma série de testes e reuniões com o diretor Jake Schreier e com o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. Até o momento, porém, nem a Marvel nem representantes de Connor comentaram oficialmente a informação.
A definição do protagonista acontece em meio à formação do elenco do longa. Recentemente, também surgiu a informação de que Samara Weaving, conhecida por 'Casamento Sangrento', negocia sua participação no filme para viver a mutante Emma Frost.
O filme será dirigido por Jake Schreier, responsável por 'Thunderbolts', e está entre os projetos mais aguardados da Marvel desde que a Disney concluiu a compra dos ativos da 20th Century Fox, em 2019. Apesar da expectativa em torno da produção, o estúdio mantém os detalhes da trama em sigilo e ainda não divulgou quando as filmagens terão início.
Até o momento, sabe-se que Sadie Sink interpretará Jean Grey no MCU. A personagem fez sua estreia em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', antes mesmo do novo filme dos 'X-Men' chegar aos cinemas. Nas produções anteriores da 20th Century Fox, a mutante foi interpretada por Famke Janssen e Sophie Turner.
Já Scott Summers foi interpretado por James Marsden na trilogia dos 'X-Men” dos anos 2000, e por Tye Sheridan na fase mais recente da franquia. O Ciclope surgiu pela primeira vez em 'The X-Men #1', publicada em 1963, e é considerado o primeiro membro recrutado por Charles Xavier para a equipe original de mutantes. Sua relação com Jean Grey é um dos casamentos mais conhecidos do universo mutante.
Marsden, inclusive, reprisará o papel em 'Vingadores: Doutor Destino', que tem estreia prevista para 17 de dezembro. O retorno do ator não será o único. Ian McKellen, Patrick Stewart, Rebecca Romijn, Alan Cumming e Kelsey Grammer, reviveram, respectivamente, Magneto, Professor Xavier, Mística, Noturno e Fera.