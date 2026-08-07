Kit Connor será o Ciclope no novo filme dos X-Men da Marvel, segundo site

Já Scott Summers foi interpretado por James Marsden na trilogia dos 'X-Men” dos anos 2000, e por Tye Sheridan na fase mais recente da franquia. O Ciclope surgiu pela primeira vez em 'The X-Men #1', publicada em 1963, e é considerado o primeiro membro recrutado por Charles Xavier para a equipe original de mutantes. Sua relação com Jean Grey é um dos casamentos mais conhecidos do universo mutante.