Galeria Da Itália ao mundo: a fascinante trajetória da mortadela Quando o assunto é sanduíche, poucos ingredientes são tão populares quanto a mortadela. Produzida com carne suína, gordura e especiarias, ela passa por um processo que garante textura macia e sabor suave. Conheça curiosidades sobre esse clássico da gastronomia. Por Flipar

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