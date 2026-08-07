Difícil de prever: saiba o que é um ciclone-bomba e por que ele preocupa meteorologistas

Além dos ventos, o risco inclui alagamentos, granizo, deslizamentos de terra, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Nas áreas costeiras, a combinação entre vento persistente e mar agitado pode provocar ressaca, erosão da faixa de areia e danos a estruturas próximas ao litoral.
Embora ciclones extratropicais sejam comuns em regiões de latitudes médias, apenas uma parcela deles evolui com velocidade suficiente para ser considerada um ciclone-bomba. Esses episódios ocorrem com maior frequência sobre os oceanos e durante os meses mais frios, quando o contraste entre massas de ar se torna mais intenso.