Galeria Difícil de prever: saiba o que é um ciclone-bomba e por que ele preocupa meteorologistas Um ciclone extratropical formado entre o litoral do Rio Grande do Sul, o Uruguai e o Oceano Atlântico deixou meteorologistas em alerta devido à possibilidade de fortalecimento acelerado nesta sexta-feira (7 de julho). Caso a pressão atmosférica em seu núcleo diminua rapidamente, o sistema poderá atingir os critérios necessários para receber a classificação de ciclone-bomba. Por Flipar

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