Galerias Arqueólogos encontram mais de 600 ânforas em naufrágio de 2.300 anos na Grécia Uma descoberta arqueológica nas águas próximas à ilha de Andros, na Grécia, revelou um dos mais importantes sítios de naufrágio já identificados no Mar Egeu. Mergulhadores localizaram entre 600 e 650 ânforas a mais de 40 metros de profundidade, todas datadas do período entre o fim do século 5 e o início do século 4 a.C. Por Flipar

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