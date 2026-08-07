De parque à igreja: conheça 10 construções flutuantes e submersas que usam a água como parte do projeto

Casa da Cascata ('Fallingwater'), Pensilvânia (Estados Unidos): Em vez de apenas oferecer vista para a cachoeira, a residência, projetada por Frank Lloyd Wright em 1935 como um refúgio de fim de semana para a família Kauffman, foi integrada à paisagem, com terraços que se estendem sobre a queda d'água e acesso direto ao córrego. Hoje, o imóvel é reconhecido como Marco Histórico Nacional dos Estados Unidos e Patrimônio Mundial da UNESCO.
Ópera de Oslo (Noruega): Projetada pelo escritório Snøhetta, a Ópera de Oslo se destaca pela arquitetura que parece emergir das águas do Fiorde de Oslo, com um telhado acessível ao público que funciona como espaço de convivência. O projeto também impulsionou a recuperação ambiental da região, melhorando significativamente a qualidade das águas e favorecendo o retorno de áreas de banho.
Piscina das Marés (Leça da Palmeira, Portugal): Inaugurada em 1966, a Piscina das Marés foi projetada por Álvaro Siza para integrar-se à paisagem costeira, utilizando formações rochosas e paredes de concreto para criar piscinas de água salgada abastecidas pela maré. A obra é reconhecida como Monumento Nacional desde 2011.
Under (Lindesnes, Noruega): Outra obra projetada pelo escritório Snøhetta, o 'Under' é o primeiro restaurante submerso da Europa e também atua como centro de pesquisas sobre a vida marinha. onstruído parcialmente abaixo da superfície do Mar do Norte, o edifício oferece vista para o fundo do mar, enquanto sua estrutura de concreto funciona como um recife artificial.
Igreja sobre a Água (Hokkaido, Japão): Projetada por Tadao Ando e inaugurada em 1988, a Igreja sobre Água integra arquitetura e natureza por meio de um espelho d'água artificial. O projeto destaca uma grande janela atrás do altar, que emoldura uma cruz posicionada sobre a água, criando um cenário que se transforma no inverno, quando a superfície congela.
Little Island (Rio Hudson, Estados Unidos): Inaugurado em 2021, o Little Island, em Nova York, é um parque público construído pelo Heatherwick Studio. Sustentado por estruturas de concreto instaladas sobre antigas estacas do Pier 54, o projeto reaproveitou as estacas de madeira do local e criou um espaço com áreas verdes e mirantes.
Sluishuis (Amsterdam, Países Baixos): Inaugurado em 2022, o Sluishuis é um complexo residencial projetado pelos escritórios BIG e Barcode Architects que se adapta ao ambiente aquático. O edifício possui 44 apartamentos, uma marina, jardins flutuantes e uma passarela pública no topo, com uma estrutura que permite a entrada da água no pátio interno e muda de aparência conforme o ponto de vista.