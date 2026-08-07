Galeria De parque à igreja: conheça 10 construções flutuantes e submersas que usam a água como parte do projeto Dados da NASA indicam que os oceanos continuam subindo e podem provocar inundações permanentes em diversas cidades nas próximas décadas, o que reforça a necessidade de novas soluções arquitetônicas. Por isso, projetos flutuantes e submersos ganham destaque como alternativas para enfrentar esses desafios. Veja uma lista feita pela Casa Vogue com construções que usam a água como parte da edificação! Por Flipar

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