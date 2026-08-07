Estilo de Vida Erva-cidreira: fácil de cultivar e conhecida por ajudar a manter a calma A erva cidreira, também chamada de Melissa, é uma planta medicinal amplamente reconhecida por sua versatilidade e eficácia em diversos contextos terapêuticos, culinários e cosméticos. Muito popular no Brasil e em outras partes do mundo por suas propriedades calmantes e sabor agradável. Por Flipar

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