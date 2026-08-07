Descubra os extremos do planeta

Ponto mais setentrional sem habitantes – Ilha Kaffeklubben (Groenlândia) – Descoberta pelo explorador Robert Peary em 1900, a pequena ilha, com cerca de 1 km de extensão, é considerada a porção permanente de terra mais ao norte do planeta. Apesar das condições extremas, abriga musgos, hepáticas, líquens e algumas plantas com flores.
Ponto mais setentrional sem habitantes – Ilha Kaffeklubben (Groenlândia) – Descoberta pelo explorador Robert Peary em 1900, a pequena ilha, com cerca de 1 km de extensão, é considerada a porção permanente de terra mais ao norte do planeta. Apesar das condições extremas, abriga musgos, hepáticas, líquens e algumas plantas com flores.
Ponto mais setentrional habitado – Alert (Canadá) – Batizada em homenagem ao navio britânico HMS Alert, que explorou a região em 1875, a localidade é o assentamento permanentemente habitado mais ao norte do planeta. Cercada por colinas e vales áridos, fica às margens do Mar de Lincoln, coberto por gelo durante a maior parte do ano.
Ponto mais meridional habitado – Puerto Toro (Chile) – Localizada na ilha Navarino, essa pequena aldeia de pescadores é considerada a comunidade permanentemente habitada mais ao sul do planeta, desconsiderando as bases da Antártida. Sua população é formada principalmente por famílias de pescadores e agentes do Estado chileno.
Capital mais setentrional – Reykjavík (Islândia) – Capital mais ao norte de um país soberano, Reykjavík ocupa cerca de 274 km² e tem aproximadamente 140 mil habitantes. A cidade abriga atrações como o Museu Nacional da Islândia e o Museu Saga, que preservam a história da colonização e da Era Viking no país.
Capital mais meridional – Wellington (Nova Zelândia) – Capital mais ao sul de um país soberano, Wellington ocupa cerca de 290 km² e tem aproximadamente 211 mil habitantes. Localizada às margens de um amplo porto natural, é um dos principais centros político, financeiro, comercial e cultural da Nova Zelândia.
Ponto mais alto da Terra – Monte Everest (Nepal/China) – Com altitude oficial de 8.848,86 metros acima do nível do mar, o Everest é a montanha mais alta do planeta. Seu cume marca a fronteira entre o Nepal e a Região Autônoma do Tibete, na China.
Ponto mais baixo em terra firme – Margens do Mar Morto (Israel/Jordânia) – As margens do Mar Morto formam o ponto mais baixo da superfície terrestre exposta, situando-se atualmente a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Como o nível da água continua baixando ao longo dos anos, essa altitude varia constantemente.
Maior queda vertical – Monte Thor, Ilha de Baffin, Nunavut (Canadá) – Localizado no Parque Nacional Auyuittuq, o Monte Thor possui a maior queda vertical da Terra: 1.250 metros. Sua imensa parede de granito tem inclinação média de 105°, formando um paredão que chega a ultrapassar a vertical e atrai escaladores do mundo inteiro.
Caverna de grande profundidade – Voronya (Krubera) – Situada no Maciço Arabika, na Abecásia (Geórgia), a caverna atinge 2.197 metros de profundidade. Ela foi considerada a mais profunda do mundo até ser superada pela Veryovkina em 2018.
Maior profundidade oceânica – Fossa das Marianas (Oceano Pacífico) – O Challenger Deep, na Fossa das Marianas, é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos, alcançando cerca de 10.935 metros abaixo do nível do mar. Localiza-se no oeste do Oceano Pacífico, próximo às Ilhas Marianas.
Localidade habitada mais isolada do mundo – Edimburgo dos Sete Mares (Tristão da Cunha) – A pequena vila, situada na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, é considerada a comunidade habitada mais isolada do planeta. A localidade habitada mais próxima fica na ilha de Santa Helena, a cerca de 2.430 km de distância.
Maior deserto quente – Saara (África) – Com cerca de 9,2 milhões de km², o Saara é o maior deserto quente do planeta. Estende-se por 11 países: Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão, Tunísia e Saara Ocidental.
Maior lago – Mar Cáspio (Ásia/Europa) – Apesar do nome, o Mar Cáspio é o maior lago do planeta. Com cerca de 371 mil km², trata-se de um lago endorreico de água salobra, banhado por Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão.
Maior lago de água doce: Lago Baikal (Rússia). Ocupa 31.722 km². Fica a 456m de altitude, na região montanhosa russa da Sibéria, a norte da fronteira com a Mongólia.
Lago mais profundo: Também é o Lago Baikal - 744m de profundidade média, chega a atingir 1,7 km de profundidade.
Maior rio - Amazonas (América do Sul)- É o maior quando se leva em conta o volume de água (sua cheia tem 385 trilhões de litros). É o segundo em extensão (6.400 km). Nasce na Cordilheira dos Andes (Peru), tem diversos afluentes e desemboca no Oceano Atlântico (norte do Brasil).
Rio mais extenso - Nilo (África) - 6.650 km. Atravessa o norte do continente e é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens, no Egito. Deságua no Mar Mediterrâneo.
Maior arquipélago em mar: Indonésia - O país asiático tem 17.500 ilhas, 6 mil delas habitadas, e cerca de 250 milhões de habitantes. Fica entre os oceanos Índico e Pacífico.
Maior arquipélago em rio: Mariuá (Brasil) - Fica no leito do Rio Negro, no município de Barcelos (AM). Tem mais de 140 km de extensão, 20 km de largura e possui cerca de 1.200 ilhas. Foi descoberto pela NASA, agência espacial dos EUA, nos anos 1990.
Maior ilha: Groenlândia - 2.175.600 km². Território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo.
Maior floresta: Taiga - Com 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Conhecida como Floresta das Coníferas (árvores em formato de cone), fica no hemisfério norte. Começa no Alasca e abrange Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão.
Maior cachoeira (em altura): Salto Ángel (Venezuela) - 979m de altura, sendo 807m em queda livre.
Maior catarata (em volume): Cataratas do Iguaçu - Localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná (Brasil) e o Parque Nacional Iguazú em Misiones (Argentina), na fronteira. Tem 275 quedas de água ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. Algumas quedas individuais têm até 82, de altura (a maioria tem 64m).
Maior mar: Mar de Coral - 4.183.510 km² . mar marginal que corresponde à porção do oceano Pacífico encostada à costa nordeste do estado australiano de Queensland.[1] É famoso por conter a Grande Barreira de Coral.