Não é só no Ceará: veja outras estátuas do Diabo ao redor do mundo

Estátua de Baphomet (Estados Unidos): Localizado no 'The Satanic Temple', em Massachusetts, o monumento apresenta uma representação de Lúcifer sentado ao lado de duas crianças. A escultura possui cerca de 2,7 metros de altura e integra o espaço dedicado à organização religiosa e filosófica.
Estátua de Lúcifer no Rio Grande do Sul: Além da escultura instalada no Ceará, uma outra representação de Lúcifer foi inaugurada em agosto de 2024 em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com 5 metros de altura, o monumento fica dentro de um templo ligado à Nova Ordem de Lúcifer na Terra (N.O.L.T.). Segundo o g1, o espaço se encontra abandonado.
Diabo simpático (Espanha): Na cidade histórica de Segóvia, na Espanha, uma escultura apresenta uma versão contemporânea da figura de Lúcifer. Diferentemente das representações tradicionais, o monumento mostra o Diabo sentado, sorridente e segurando um celular para registrar uma selfie, criando uma interpretação mais moderna do personagem.
Mefistófeles (Alemanha): Na entrada da famosa adega histórica Auerbachs Keller, há esculturas inspiradas em Mefistófeles, personagem demoníaco do clássico Fausto. A representação faz referência à cena em que o demônio conduz Fausto por uma experiência sobrenatural.
Estátuas de demônios nas catedrais europeias: Embora não sejam necessariamente representações do Diabo, diversas igrejas medievais possuem figuras demoníacas em fachadas e esculturas, usadas como símbolos de advertência contra o pecado. Um exemplo famoso são as gárgulas e criaturas grotescas presentes em templos como a Catedral de Notre-Dame de Paris.
Esculturas de Asmodeus (Europa): O demônio Asmodeus, associado à tradição judaico-cristã como uma figura ligada à luxúria, aparece em algumas obras religiosas e artísticas europeias. Uma das representações mais conhecidas está ligada à igreja de Igreja de Rennes-le-Château, na França, onde uma estátua do personagem chama atenção dos visitantes.