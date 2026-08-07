Galeria Não é só no Ceará: veja outras estátuas do Diabo ao redor do mundo Fonte do Anjo Caído (Espanha): Localizada em Madrid, na Espanha, a obra é uma das mais conhecidas esculturas públicas dedicadas a Lúcifer. Criada pelo artista Ricardo Bellver, foi instalada no Parque do Retiro e apresentada ao público em 1885. A peça tem aproximadamente 2,6 metros de altura e está apoiada sobre um pedestal com detalhes ornamentais. Por Flipar

Wikimedia Commons/Carlos Delgado