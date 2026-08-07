Artes

Muito além das unhas: os diferentes usos do esmalte na estética, arte e decoração

Geralmente, o termo esmalte se refere ao produto cosmético para as unhas. Porém, existe material com a mesma designação para material usado nos campos da técnica e da arte. Veja as diferenças.

Por Flipar
divulgação

Na arte ou na técnica, o esmalte, chamado também de esmalte vidrado, é o resultado da fusão de vidro em pó com um suporte de metal, vidro ou cerâmica por meio do aquecimento em forno. Na fusão, o pó escorre e endurece no formato de uma camada vítrea com grande durabilidade - na foto, um mostrador de relógio Louis George com esmalte vidrado.

Babbela/wikimédia Commons

O esmaltado é, em muitos casos, um objeto de finalidade decorativa que é dotado de um revestimento de esmalte.

- BrokenSphere/wikimédia Commons

Na antiguidade, os egípcios recorriam à esmaltagem na cerâmica e em objetos de pedra nas artes decorativas. Em outras civilizações da época, a técnica era utilizada no campo da joalheria também.

BabelStone/wikimédia Commons

Gregos, celtas e chineses, por exemplo, também utilizaram esmalte para objetos de metal. No Império Romano, a esmaltagem servia à decoração de recipientes de vidro.

Domínio Público/wikimédia Commons

A partir do século 19, a técnica passou a ser adotada na fabricação de produtos em série e de uso cotidiano, mormente em recipientes de cozinha.

Creative Commons

A maior parte do esmalte utilizado nas indústrias modernas é aplicado no aço. O material também pode ser adotado em cobre, alumínio, ferro, aço laminado a quente, ouro e prata. Na imagem, São Gregório desenhado em esmalte de Limoges sobre uma placa de cobre.

Domínio Público/wikimédia Commons

Entre as técnicas de decoração de objetos de metal está a Cloisonné, que foi introduzida na China ainda no século 14 - na imagem, uma tigela da Dinastia Ming com esse método.

pschemp/wikimédia Commons

Nela, tiras bem finas de metal são coladas sobre uma superfície para formar um desenho. Os compartimentos são preenchidos com esmaltes coloridos, que são comprimidos e polidos até que se chegue ao acabamento pretendido.

Domínio Público/wikimédia Commons

Outro tipo é o esmalte de Limoges, que foi produzido na cidade francesa homônima. Aplicado geralmente em uma base de cobre. Na imagem, peças representando a via sacra com essa técnica.

Domínio Público/wikimédia Commons

O esmalte vidrado pode ser aplicado em superfícies de prata, como neste exemplo de uma taça ornamental.

Domínio Público/wikimédia Commons

O esmalte ou verniz de unha é um material utilizado para decorar e proteger as unhas. Ele pode ser aplicado em cores e texturas diversas.

Imagem de Yana por Pixabay

Esse esmalte tem na sua composição um polímero orgânico e outros elementos que dão e ele cor e textura.

Imagem de Bruno por Pixabay

Há diversos tipos de esmalte de unha. Os principais são o verniz gel, o verniz cobertura espelhada e o verniz extra brilho. Acredita-se que a origem do esmalte de unha remonte à China antiga, por volta de 3.000 a.C. Registros indicam que, durante a dinastia Ming, ele era preparado com ingredientes naturais como cera de abelha, clara de ovo, gelatina, corantes vegetais e goma-arábica.

Imagem de Alehandra13 por Pixabay

No entanto, há registros do uso também no Egito antigo, especialmente por membros da realeza. Há relatos históricos de que a famosa rainha Cleópatra tinha preferência por esmalte vermelho intenso.

Wikimedia Commons Amos Gvili

No século 20, o esmalte foi aperfeiçoado pelos processos de industrialização. Em 1925, em meio aos estudos para desenvolver tinturas para carro, foram identificadas soluções que passariam a ser usadas na fabricação dos esmaltes atuais.

Imagem de Bruno por Pixabay

Nas décadas seguintes, grandes estrelas do cinema de Hollywood, como Rita Hayworth, passaram a utilizar esmaltes nas unhas dos pés e das mãos, o que ajudou na popularização do produto.

Domínio público

Vale ressaltar que existem esmaltes aplicados em outros segmentos. Um exemplo é o esmalte automotivo, utilizado para dar cor a veículos, peças metálicas e máquinas industriais, por exemplo.

Divulgação

Veja Mais