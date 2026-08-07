Galeria Construções marcantes que chamam atenção no Canadá .A mistura de arquitetura histórica e moderna no Canadá reflete sua colonização europeia e seu crescimento como nação. Suas construções incluem castelos, edifícios governamentais e arranha-céus inovadores.Muitos desses marcos são símbolos culturais e atrações turísticas importantes. Veja algumas que são marcantes Por Flipar

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