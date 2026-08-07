Estilo de Vida Belas e ornamentais, as suculentas encantam pela beleza e exigem poucos cuidados. As suculentas armazenam água nas folhas, nos caules ou nas raízes, característica que lhes permite resistir à seca. Essa adaptação faz delas plantas resistentes, fáceis de cuidar e muito populares em jardins e ambientes internos. Por Flipar

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