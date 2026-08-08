Artes Vitrais: delicadeza, luz e cor em construções que impressionam Os vitrais ganharam destaque na Idade Média, especialmente em catedrais, embora já existissem desde a Antiguidade. São produzidos com peças de vidro colorido unidas por tiras de chumbo e aplicados em janelas, claraboias e outras estruturas. Além de decorar os ambientes, são considerados verdadeiras obras de arte. Por Flipar

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