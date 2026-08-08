Acervo de Jô Soares é doado ao Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro

Jô Soares foi um dos maiores artistas e apresentadores da televisão brasileira. Nascido no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, ele se destacou como humorista, ator, diretor, escritor, dramaturgo e músico. Ficou famoso por programas de humor como “Viva o Gordo” e por comandar os talk shows “Jô Soares Onze e Meia” e o “Programa do Jô”.
Entre os itens doados ao Retiro dos Artistas estão quadros, poltronas, pufes, almofadas, louças e outros objetos pessoais que fizeram parte da vida de Jô Soares. O material começou a ser catalogado pela instituição, mas ainda não há data definida para a venda ao público.
Essas peças serão comercializadas em um bazar beneficente, cujo objetivo é ajudar na manutenção do Retiro dos Artistas. A instituição tem despesas mensais estimadas em cerca de 300 mil reais e depende, principalmente, de doações para se manter em funcionamento.
Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas é presidido pelo ator Stepan Nercessian, e a vice-presidência é ocupada pela atriz Zezé Motta. O principal objetivo do lugar é acolher profissionais da área cultural que enfrentam dificuldades financeiras ou precisam de assistência.
Além dos serviços de acolhimento, a instituição oferece aos residentes plano de saúde, atendimento médico semanal, suporte de fisioterapia e psicologia. Localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o espaço abriga atualmente mais de 40 residentes, entre atores, cantores e profissionais de outras áreas artísticas.
O espaço ocupa uma área de cerca de 15 mil metros quadrados e conta com dormitórios, teatro, cinema, biblioteca, piscina e espaços de convivência para os moradores. Sete das casas da instituição foram construídas com financiamento da atriz Marieta Severo, que custeou os materiais e a mobília das unidades.
Entre os nomes que já viveram ou vivem no Retiro dos Artistas estão figuras conhecidas da televisão brasileira. O ator Rui Resende, que interpretou o lobisomem em 'Roque Santeiro', mora na instituição desde 2019. A cantora Flora Purim, indicada ao Grammy, e o ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em 'A Grande Família' e o ator Stepan Nercessian também integram a lista de residentes.