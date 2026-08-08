Celebridades e TV Acervo de Jô Soares é doado ao Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro Parte do acervo pessoal de Jô Soares foi doado ao Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Os objetos pertenciam ao apresentador, humorista e escritor, que morreu em agosto de 2022, aos 84 anos. A iniciativa partiu de Flávia Pedras, ex-esposa do artista, que decidiu destinar as peças à instituição. Por Flipar

Divulgação TV Globo