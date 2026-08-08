Celebridades e TV

Acervo de Jô Soares é doado ao Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro

Parte do acervo pessoal de Jô Soares foi doado ao Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Os objetos pertenciam ao apresentador, humorista e escritor, que morreu em agosto de 2022, aos 84 anos. A iniciativa partiu de Flávia Pedras, ex-esposa do artista, que decidiu destinar as peças à instituição.

Por Flipar
Divulgação TV Globo

Jô Soares foi um dos maiores artistas e apresentadores da televisão brasileira. Nascido no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, ele se destacou como humorista, ator, diretor, escritor, dramaturgo e músico. Ficou famoso por programas de humor como “Viva o Gordo” e por comandar os talk shows “Jô Soares Onze e Meia” e o “Programa do Jô”.

Alone Albuquerque Terras - Flickr

Entre os itens doados ao Retiro dos Artistas estão quadros, poltronas, pufes, almofadas, louças e outros objetos pessoais que fizeram parte da vida de Jô Soares. O material começou a ser catalogado pela instituição, mas ainda não há data definida para a venda ao público.

Divulgação TV Globo

Essas peças serão comercializadas em um bazar beneficente, cujo objetivo é ajudar na manutenção do Retiro dos Artistas. A instituição tem despesas mensais estimadas em cerca de 300 mil reais e depende, principalmente, de doações para se manter em funcionamento.

Reprodução de Rede Soicial Copiada do site msnoticias.com.br

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas é presidido pelo ator Stepan Nercessian, e a vice-presidência é ocupada pela atriz Zezé Motta. O principal objetivo do lugar é acolher profissionais da área cultural que enfrentam dificuldades financeiras ou precisam de assistência.

Divulgação

Além dos serviços de acolhimento, a instituição oferece aos residentes plano de saúde, atendimento médico semanal, suporte de fisioterapia e psicologia. Localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o espaço abriga atualmente mais de 40 residentes, entre atores, cantores e profissionais de outras áreas artísticas.

Divulgação

O espaço ocupa uma área de cerca de 15 mil metros quadrados e conta com dormitórios, teatro, cinema, biblioteca, piscina e espaços de convivência para os moradores. Sete das casas da instituição foram construídas com financiamento da atriz Marieta Severo, que custeou os materiais e a mobília das unidades.

Globo/Reprodução e Divulgação

Entre os nomes que já viveram ou vivem no Retiro dos Artistas estão figuras conhecidas da televisão brasileira. O ator Rui Resende, que interpretou o lobisomem em 'Roque Santeiro', mora na instituição desde 2019. A cantora Flora Purim, indicada ao Grammy, e o ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em 'A Grande Família' e o ator Stepan Nercessian também integram a lista de residentes.

©Fabio Rocha/Globo

Veja Mais