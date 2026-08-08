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Desde 1904: recorde centenário de temperatura é quebrado durante onda de calor na Coreia do Sul

Uma intensa onda de calor levou a Coreia do Sul a atingir a temperatura mais alta de sua história desde o início das medições oficiais, em 1904. No município de Yangsan, situado no sudeste do território sul-coreano, os termômetros chegaram aos 42,5°C, acumulando uma sequência de cinco dias com temperaturas acima dos 40°C.

Por Flipar
Reprodução/KOREA NOW

Na Coreia do Sul, a primeira-ministra Han Seong-sook determinou que administrações locais intensificassem a assistência a idosos e outros grupos mais vulneráveis, além de assegurar o fornecimento contínuo de água e energia enquanto a situação estiver crítica.

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Especialistas associam o aumento da frequência desses eventos extremos às mudanças climáticas provocadas pela ação humana, somadas aos efeitos do fenômeno El Niño, que no ano de 2026 tem contribuído para elevar as temperaturas em diversas regiões do planeta.

Reprodução/Freepik

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