Desde 1904: recorde centenário de temperatura é quebrado durante onda de calor na Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, a primeira-ministra Han Seong-sook determinou que administrações locais intensificassem a assistência a idosos e outros grupos mais vulneráveis, além de assegurar o fornecimento contínuo de água e energia enquanto a situação estiver crítica.
Especialistas associam o aumento da frequência desses eventos extremos às mudanças climáticas provocadas pela ação humana, somadas aos efeitos do fenômeno El Niño, que no ano de 2026 tem contribuído para elevar as temperaturas em diversas regiões do planeta.