Galeria Desde 1904: recorde centenário de temperatura é quebrado durante onda de calor na Coreia do Sul Uma intensa onda de calor levou a Coreia do Sul a atingir a temperatura mais alta de sua história desde o início das medições oficiais, em 1904. No município de Yangsan, situado no sudeste do território sul-coreano, os termômetros chegaram aos 42,5°C, acumulando uma sequência de cinco dias com temperaturas acima dos 40°C. Por Flipar

Reprodução/KOREA NOW