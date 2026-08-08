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Sewell: cidade nos Andes fundada para atender a maior mina de cobre do mundo tinha escadaria como ‘avenida’ principal

Localizada no alto da Cordilheira dos Andes, no Chile, a comunidade de Sewell se tornou um exemplo singular de planejamento urbano adaptado a um ambiente extremo. Por se concentrar a cerca de 2 mil metros de altitude, a cidade foi projetada para abrigar os trabalhadores da mineração em uma região de difícil acesso.

Por Flipar
Flickr - Setnom

Após a chegada do trem para resolver o acesso externo, toda a circulação interna ocorria pelas escadas e passagens distribuídas entre os diferentes níveis da montanha. No período de maior crescimento, a cidade chegou a reunir aproximadamente 15 mil habitantes, cuja rotina girava em torno da maior mina subterrânea de cobre do planeta, a El Teniente.

Flickr - Diego Tirira

Com o passar dos anos, a empresa responsável pela mineração decidiu transferir parte dos trabalhadores para Rancagua, o que provocou o esvaziamento gradual da cidade. Diversos prédios foram demolidos antes que surgissem iniciativas voltadas à preservação do conjunto histórico.

Flickr - Marcelo Páez Bermúdez

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