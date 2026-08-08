Galeria Sewell: cidade nos Andes fundada para atender a maior mina de cobre do mundo tinha escadaria como ‘avenida’ principal Localizada no alto da Cordilheira dos Andes, no Chile, a comunidade de Sewell se tornou um exemplo singular de planejamento urbano adaptado a um ambiente extremo. Por se concentrar a cerca de 2 mil metros de altitude, a cidade foi projetada para abrigar os trabalhadores da mineração em uma região de difícil acesso. Por Flipar

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