Edwin Luisi revela como adotou Claudio Andrade e fala sobre relação de pai e filho

Os dois se conheceram quando Cláudio ainda era criança e morava perto de Edwin, no Leblon. Com dificuldades financeiras, a família do rapaz se mudou para o Riachuelo. Anos depois, já aos 19 anos, Cláudio reencontrou o ator e contou que sonhava em seguir carreira artística. Edwin decidiu ajudá-lo e o convidou para morar em sua casa, com a autorização dos pais biológicos.
Segundo Edwin, a relação entre os dois se transformou naturalmente em um vínculo de pai e filho. O ator relembrou que, em uma ida à farmácia, chamou Cláudio de “meu filho” pela primeira vez. Ao perceberem o significado daquele momento, os dois caíram na risada. Anos depois, durante a pandemia de Covid-19, Edwin estava em Portugal e cedeu sua casa para que Cláudio morasse no imóvel sem custos.
Hoje, pai e filho dividem os palcos na peça 'Eu Sou Minha Própria Mulher', protagonizada por Claudio, e passam grande parte do tempo em turnê. Edwin define o sentimento que tem pelo filho como um amor incondicional, diferente de tudo o que já viveu, e afirma que sua maior responsabilidade é garantir o bem-estar e a felicidade de Claudio, da família que ele constituiu, incluindo a filha de Cláudio.
'Eu Sou Minha Própria Mulher' retrata a trajetória da travesti alemã Charlotte von Mahlsdorf, que sobreviveu à perseguição nazista e ao preconceito ao longo da vida. Na nova montagem, Edwin retorna ao espetáculo quase 20 anos depois da encenação que garantiu a ele prêmios.
Durante a entrevista, o ator também comentou as transformações na dramaturgia nas últimas décadas. Na avaliação dele, o protagonismo feminino fortaleceu as personagens das mulheres, mas reduziu muitos papéis masculinos a figuras frágeis e bobocas, algo que não o atraía como ator. Em seguida vieram outras mudanças, como a valorização de atores negros e, mais recentemente, a ampliação das discussões sobre a comunidade LGBTQIA+.
Edwin Luisi construiu uma carreira de destaque na televisão, no teatro e no cinema. Nascido em 11 de fevereiro de 1947, em São Paulo, ele começou a carreira de ator na década de 1960 e se destacou em 1976, ao interpretar o romântico Álvaro na novela 'Escrava Isaura', da TV Globo.
Ao longo da carreira, fez parte do elenco de novelas de grande sucesso, entre elas 'Roque Santeiro', 'Vale Tudo', 'Tieta', 'A Indomada', 'Laços de Família' e 'Alma Gêmea'. Também atuou em séries, filmes e peças de teatro.