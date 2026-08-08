Edwin Luisi revela como adotou Claudio Andrade e fala sobre relação de pai e filho

Segundo Edwin, a relação entre os dois se transformou naturalmente em um vínculo de pai e filho. O ator relembrou que, em uma ida à farmácia, chamou Cláudio de “meu filho” pela primeira vez. Ao perceberem o significado daquele momento, os dois caíram na risada. Anos depois, durante a pandemia de Covid-19, Edwin estava em Portugal e cedeu sua casa para que Cláudio morasse no imóvel sem custos.