Galeria Cidades que têm São Miguel Arcanjo como padroeiro: príncipe dos exércitos celestiais São Miguel é um dos santos mais poderosos da Igreja Católica. Ele é considerado o príncipe dos exércitos celestiais, líder na batalha contra o mal e defensor da fé cristã. Sua figura representa proteção e justiça, sendo um dos arcanjos mais populares entre os fiéis em todo o mundo. Por Flipar

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