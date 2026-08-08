Estilo de Vida História de Ouro Branco segue junto com a famosa Ouro Preto Ouro Branco é uma cidade que carrega um pedaço relevante da história brasileira em MinasGerais. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, ela fica muito próxima de Ouro Preto, um dos destinos mais conhecidos do ciclo do ouro. Com uma combinação de passado colonial, belezas naturais e desenvolvimento industrial, Ouro Branco merece atenção tanto dos viajantes interessados em história quanto daqueles que buscam contato com a natureza. As origens do município remontam ao final do sécu Por Flipar

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