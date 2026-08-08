Galeria Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, eleita a melhor de enclave do mundo, fica no Brasil A Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, na Bahia, foi eleita a melhor praia de enclave do mundo em 2025.O título reconheceu o local como um modelo de sucesso na conciliação entre turismo de alta qualidade e preservação rigorosa de ecossistemas sensíveis. Por Flipar

Tatiana Souza/Wikimédia Commons