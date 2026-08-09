Galeria Jequitibá: gigante das florestas brasileiras impressiona por tamanho e longevidade. O jequitibá está entre as árvores mais imponentes da Mata Atlântica, com exemplares que alcançam grandes dimensões. Algumas espécies sofreram historicamente com a exploração de sua madeira e a perda de habitat. Entre elas estão o jequitibá-rosa e o jequitibá-cravinho. Na foto, exemplar no Caminho do Ouro, no Rio de Janeiro. Por Flipar

Luciana Serra wikimedia commons